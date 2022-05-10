MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin haftalık grup toplantısında açıklama yaptı.
Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şöyle:
Dış Haberler
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Dış Haberler
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Bahçeli: Asıl vız gelecek tırıs gidecek şahıs İmamoğlu'dur
Bahçeli, İmamoğlu'na 'İstanbul'u yüz üstü bırakması hangi ahlaka sığmıştır? Şehrini bırakarak vızır vızır gezmesi hangi akla hizmettir?' dedi.
Haber Merkezi
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin haftalık grup toplantısında açıklama yaptı.
Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şöyle: