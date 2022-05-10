Bahçeli: Asıl vız gelecek tırıs gidecek şahıs İmamoğlu'dur

Bahçeli, İmamoğlu'na 'İstanbul'u yüz üstü bırakması hangi ahlaka sığmıştır? Şehrini bırakarak vızır vızır gezmesi hangi akla hizmettir?' dedi.

Haber Merkezi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin haftalık grup toplantısında açıklama yaptı.

Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şöyle:

"Ülkemizin asıl sorunlarından birisi değişmeyen bir kafa yapısıdır. Türkiye'nin çıkarlarına yabancı başkentlerin prizmasından bakanlar düştükleri zilleti fark edemeyecek kadar körleşmiş ve kaskatı kesilmişlerdir. CHP yönetimi kendi geçmişiyle, dahası Aziz Atatürk'ün tam bağımsızlık idealiyle tenakuz halindedir. CHP'ye bakın bunu görürsünüz. Aylardır devam eden Cumhurbaşkanı adayının kim olacağı sorusuna henüz kalıcı bir cevap verilebilmiş değildir. Zillet ittifakı partileri birbirine çalım atmayı, minder dışına itmeyi, zorda bırakmayı adeta meslek edinmişlerdir. CHP'de hayır yoktur, umut yoktur.

Kılıçdaroğlu'nun aday olma iştahı, aday gösterilme isteği her seferinde yeni bir karşı duruşla kırılmaktadır. İBB Başkanının bayramda Karadeniz turuna çıkıp Trabzon ve Rize'de belediye bütçesiyle dar katılımlı mitingler düzenlemesi ortamı tekrar kızıştırmış, 6+1 formatlı masaya baskı kurmuştur. Bu belediye başkanının hangi siyasi sorumluluğunu üstlendiğini merak ediyoruz. Otobüse doldurduğu gazetecilerle bu belediye başkanı nereye gidiyor? Bayram gününde Karadeniz'de ne aramıştır? İstanbul'u yüz üstü bırakması hangi ahlaka sığmıştır? Şehrini bırakarak vızır vızır gezmesi hangi akla hizmettir?

Bizim tespitimiz nettir, İstanbul İstanbul olalı böylesi bir zillet ve hezimet ne görmüş ne yaşamıştır. Asıl vız gelip tırıs gidecek şahıs İmamoğlu'dur. İradesi de ipoteklidir. İstanbul ziyan edilmiştir. İstanbul kaderi ile baş başa bırakılmıştır. Bu kara leke parti yönetimi ve belediye başkanının alnına kazınmıştır.

Zillet İttifakı kimi aday çıkarırsa çıkarsın 2023 yılının Haziran ayında sandıktan volkan ağzı gibi fışkıracak, sel olup taşacak irade Cumhur İttifakı'dır. Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan da yeniden ve açık ara farkla seçilecektir."

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