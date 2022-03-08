Bahçeli: Akaryakıt ve yağ kuyruğundan söz eden siyasi keneler...

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ukrayna-Rusya savaşı ve gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.
Bahçeli'nin açıklaması şöyle:
- Rusya-Ukrayna arasındaki savaşın Türkiye'ye yol açacağı çok boyutlu sonuçları hesaplamak zorundayız. Savaşın küresel dengeleri sarsacağını, dünyanın diplomatik imajını bozacağı gelişmelerle sabittir. Sayın Cumhurbaşkanımızın aktif diplomasisi, ateşkes ve barış ümitlerimizi canlı tutmaktadır, dünya bu fırsatı kaçırmamalıdır. Türkiye arabuluculuk yapacak tek ülke olarak öne çıkmış durumdadır. Savaşın ekonomik, ticari, insani ve vicdani faturasının gittikçe ağırlaştığı görülmektedir. İnsani kriz korkunç seviyelere tırmanmaktadır. Türkiye'ye gelen Ukraynalı sayısı 20 bini bulmuştur.
- Rusya-Ukrayna heyetleri arasında yapılan görüşmeler bugüne kadar sonuç vermemiştir. Üzerinde anlaşılan geçici ateşkes kararı bile kısa sürede ihlal edilmiştir. Rusya'nın iddia ettiği gibi iki taraflı bir anlaşmazlık değil, tek taraflı bir işgal söz konusudur. Sayın Cumhurbaşkanımızla birlikte Sayın Dışişleri Bakanımızın çabalarından dolayı yürekten kutluyor, teşekkür ediyorum. Rusya kilometrelerce uzunluktaki konvoylarını sevk etmektedir. Rusya'nın tüm askeri gücüyle Ukrayna'da etkinlik göstermediği anlaşılmaktadır. ABD, AB ve NATO ise günü kurtarmanın, çatışmaları kızıştırmanın hevesinde ve peşindedir. Ukrayna Cumhurbaşkanı'nın 'Bugünden itibaren tüm ölümlerden NATO sorumlu' beyanı her anlamda düşündürücü bir çıkış olarak değerlendirilmelidir.
- Ayçiçek yağının fiyat artışını tetikleyen fırsatçılar, karaborsada altın satar gibi yağ satanlar onurlarını da sattılar. 5 litrelik yağın fiyatı bir gün içinde 150 lira sınırına dayanmıştır. İstanbul ve Ankara'da milletimizin asaletine yakışmayan görüntüler yüreğimizi sızlatmıştır. Yağ kalmayacağı söylenmiş, Tarım Bakanlığı bu kuyruklu yalanın doğru olmadığını söylemiştir.
- İç işgal cephesinin yağ üzerinden gerçek dışı beyanlarla toplumsal panik halini körüklemesi şerefsizliktir. CHP'nin bu süreçteki sözleri alçak bir kumpastır. Akaryakıt ve yağ kuyruğundan söz eden keneler asıl siz söyleyin kimin kuyruğu oldunuz. Kemal Derviş'in yetiştirmesi diyor ki kıtlık ve kuyruklar Türkiye'de. Bugünkü CHP varken, düşmana gerek yok.