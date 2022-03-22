Bahçeli: Açık açık sesleniyorum, TTB mutlak suretle kapatılmalıdır

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Meclis grup toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu, CHP ve TTB'yi hedef aldı.
Bahçeli'nin konuşmasından başlıklar şöyle:
- Açılıştan rahatsız olanlar kendilerini ele verdi. Bazı medya organları ve sakat zihniyet sahipleri geçiş ücretini bahane ederek karalama kampanyasına bel bağlamışlardır. Bu köprü milletin sırtında yeni bir kamburmuş. Geçiş ücreti 200 TL fazlaymış. CHP yine hazımsızlık örneği göstermiştir. O köprüden siz de geçeceksiniz, o köprüden tarihin hatıraları geçiş merasimi yapacak, neden telaşlanıyorsunuz? Bu köprü ülkemizin gururudur, bunu da mı kabullenemiyorsunuz? Bu kadar mı gözünüz körleşti? Bari saygı gösterin, uzaktan bakanlar sizi adam zannetsinler. Eğer köprüden geçmem diyorsanız buyurun denize atlayıp yüze yüze gidip gelebilirsiniz. Buna engel yoktur.
- 1970'li yıllarda hain bir kurşunun bedenine isabet ettiği bir dava arkadaşımız, Hacattepe'ye kaldırılmıştı. O dava arkadaşımızın bir an önce tedavi altına alınması gerekiyordu. Çünkü hayati tehlikesi vardı. Arkadaşımızın ülkücü olduğunu öğrenen birkaç doktor müsveddesi, bırakın gebersin demiştir. Ülkücü hareket, kalpsizlerin oyunlarını bozarak bugünlere gelmiştir. İşte o doktor müsvedderinin çatı kuruluşu TTB'dir. Dağdaki teröriste pansuman yapanla bunun ne farkı vardır. Doğu ve Güney Doğu'daki meskun mahal operasyonlarından dolayı uluslararası mahkemelerde yargılanmasını gerektiğini söyleyen bu kişi değil midir. Açık açık sesleniyorum. TTB mutlak suretle kapatılmalıdır.
- Ukrayna Cumhurbaşkanını periyodik şekilde parlamentolarında konuşturan ülkeler bize göre samimi değildir. Tiyatroya gerek yoktur. Bunu izleyip aldanacak kimse olmayacaktır. Ukrayna Cumhurbaşkanını parlamentolarında konuşturan ülkelerin, savaşı körükleyen ABD'ye itirazı ne zaman gelecektir. Hani yaptırımlar Rusya'nın nefesini kesecekti. Bu nasıl müttefikliktir. NATO üyeleri arasında yaptırıma maruz kalan tek ülke Türkiye'dir. Dost bildiklerimiz tarafından, egemenlik haklarıyla oynanan, aleyhine ekonomik, siyasi ve diplomatik tuzaklar kurulan ülke de Türkiye'dir.
- Sayın Süleyman Soylu, soy ismi gibi soyludur ve görevini layıkıyla yerine getirmiştir. Türk polisi görevinin gereğini yapmış, Emniyet teşkilatımızı kutluyor Adana'da görev yapan polislerimizin tertemiz alınlarından öpüyorum.