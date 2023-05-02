Bağış isteyen Kızılay milyonlarca liralık arsasını bağışladı

Sel ve deprem gibi her felaketin ardından bağış isteyen Kızılay’ın, değeri milyonlarca lira olan turizm bölgesindeki arazisini bir şahsa bağışladığı ortaya çıktı.

BirGün’den İsmail Arı'nın ulaştığı belgelere göre, Kızılay Antalya Kemer’deki bir arazisini 4 Ocak 2021 tarihinde Mehmet Veysel T. isimli bir şahsa bağışladı. Söz konusu işlem tapu kayıtlarına “Tamamı Türkiye Kızılay Derneği adına kayıtlı olan arsa Mehmet Veysel T.’ye bağışlandı” ifadeleriyle işlendi. 946 metrekare büyüklüğündeki arazinin satış bedelinin “sıfır TL” olduğu belirtildi.

'Bu haberi yapmanın bir bedeli olacak'

T., Kızılay’dan “bedavaya” aldığı araziyi 30 Mart 2023 tarihinde de Nevzat ile Özgür Güven’in sahibi olduğu Kumsev Turizm Ticaret Limited Şirketi’ne sattı. Şirketin yetkilileri ise konuya ilişkin açıklama yapmadı. Şirketin güvenlik müdürü olduğunu belirten bir şahıs ise “Bu haberi yapmanın bir bedeli olacak” diye tehditler savurdu.

Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü’nün internet sitesinde ise arazinin üzerinde şuan “Nirvana Otel’in yeni lojman binasının” yer aldığı belirtiliyor. Öte yandan Kızılay kaynakları ise tartışma yaratacak bağışı, “Bağışçısına iade edildi” şeklinde savundu.