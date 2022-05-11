Bağımsız Kitapçılar Derneği kuruldu. Kurucular arasında Antik Sahaf Kitabevi sahibi İsmail Kün, Mavi Fil Çocuk Kitabevi sahibi Nişan Mesut Oyardı, Sokak Kitabevi sahibi Yeliz Altunel, Mersin Kitabevi sahibi Coşar Demirbilek, Fısıltı Kitabevi sahibi Aksami Eker, Ruhi Bey Sahaf sahibi Onur Onan ve Martı Kitabevi sahibi Esat Acı yer aldı.

Derneğin açılışı şu sözlerle duyuruldu:

"Hayatımızın her alanında yaşanan ekonomik ve kültürel daralma, biz bağımsız kitapçıların varlığını sürdürmesinde büyük bir tehdit oluşturuyor. Bağımsız Kitapçıların yaşaması için üç aydır çalışmalarını sürdürdüğümüz derneğimizin kuruluşu Mersin Valiliğinin onayından geçerek tamamlanmış oldu.

“Bağımsız Kitapçılar Derneği” adıyla onay alan derneğimizin, içinden geçmekte olduğumuz bu günlerde yaşadığımız bütün sorunlara tek başına çare olamayacağının bilincindeyiz. Ancak bu zor günlerde de hiçbir şey yapmadan duramazdık. Biz kurucu üyeler olarak, meslektaşlarımıza ve okuma kültürünün her alanında bulunan dostlarımıza ve dahi okurlara sesleniyoruz. Gelin derneğinize üye olun, yan yana olalım. Karanlığa teslim olmayalım. Kentlerin kültürel kılcal damarlarını tıkayan her şeye ve herkese karşı duruşumuzu güçlü kılalım. Kültürel adacıklarımıza sahip çıkalım."

Dernek Bağımsız Kitapçılar Günü, ortak satış sitesi, kitapçı haritalama gibi çalışmalar başta olmak üzere okuma kültürünün zenginleştirilmesi yönünde çalışmaları yakın hedefler olarak açıkladı.