Bağdat'ta pazar yerinde patlama: Yaralılar var

Irak güvenlik yetkilileri, Bağdat'ta işlek bir pazarda patlama meydana geldiğini ve en az 16 kişinin yaralandığını söyledi.

Patlama, başkentin doğusundaki Sadr bölgesindeki bir pazar yerinde meydana geldi. Yetkililer kayıplar veya hasarın boyutu hakkında ayrıntılı açıklama yapmadı.

Patlama yoğun nüfuslu mahallede pazarı hedef alan son bir yıldır ikinci patlama oldu. Nisan ayında Sadr'da bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda en az dört kişi yaşamını yitirmişti. Patlamaya, pazarda park halindeki bir araca bağlı bir patlayıcı cihaz neden olmuştu.

Bugünkü patlamaya neyin sebep olduğu henüz belli değildi. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edilirken, güvenlik güçleri soruşturma başlattı.