Irak’ın başkenti Bağdat’tın Bunuk bölgesinde gaz taşıyan bir tankerin patlaması sonucu 9 kişinin öldüğü, 13 kişinin de yaralandığı açıklandı.
Yetkililer, gaz yüklü bir tankerin teknik arıza nedeniyle patladığını belirtti.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Bağdat’ta patlama: 9 kişi yaşamını yitirdi
Irak’ın başkenti Bağdat’ta gaz tankerinin patlaması sonucu 9 kişi yaşamını yitirdi.
Haber Merkezi
Irak’ın başkenti Bağdat’tın Bunuk bölgesinde gaz taşıyan bir tankerin patlaması sonucu 9 kişinin öldüğü, 13 kişinin de yaralandığı açıklandı.
Yetkililer, gaz yüklü bir tankerin teknik arıza nedeniyle patladığını belirtti.