Bağdat’ta patlama: 9 kişi yaşamını yitirdi

Irak’ın başkenti Bağdat’ta gaz tankerinin patlaması sonucu 9 kişi yaşamını yitirdi.

Haber Merkezi

Irak’ın başkenti Bağdat’tın Bunuk bölgesinde gaz taşıyan bir tankerin patlaması sonucu 9 kişinin öldüğü, 13 kişinin de yaralandığı açıklandı.

Yetkililer, gaz yüklü bir tankerin teknik arıza nedeniyle patladığını belirtti.