Bağdat'ta ölü sayısı 30'u geçti: Sadr özür diledi

Irak'ta Şii lider Mukteda es-Sadr'ın siyasetten çekilmesinin ardından özellikle başkent Bağdat'taki Yeşil Bölge'de yaşanan çatışmalarda yaşamını yitirenlerin sayısının 30'a çıktığı belirtildi. Çoğunlukla Sadr destekçisi kişilerin yaşamını yitirdiği bildirilirken, 700'ü aşkın kişinin yaralandığı bildirildi.

Fars Haber Ajansı'nın haberine göre, Bağdat'taki sağlık yetkilileri ölü ve yaralı sayısının artmaya devam ettiğini aktardılar. Irak sağlık görevlisi, Yeşil Bölge'deki çatışmalarda ölü sayısının 30'u aştığını söyledi. 700'ü geçen yaralıların 110'unun Irak güvenlik güçlerinden olduğu belirtildi.

Irak medyasında çıkan haberlerde, Yeşil Bölge'ye füze saldırısı düzenlendiği duyurulmuştu.

Sadr'dan özür

Mukteda es-Sadr televizyonda canlı yayımlanan yayımlanan konuşmasında "Irak halkından af dilediğini" söyledi

Sadr, "Yaşanan çatışmalardan dolayı Irak halkından özür diliyorum. Bu devrim barışçıl olmaktan çıktığı için devrim değildir ve buna devrim diyemem. Batsın böyle bir devrim" dedi.

Sadr'ın siyasetten çekileceğini açıklamasının ardından destekçileri Yeşil Bölge'deki hükümet sarayını basmıştı. Sadr destekçilerinin baskının ardından sokağa çıkma yasağı ilan edilmiş, Bakanlar Kurulu'nun çalışmaları askıya alınmıştı.

Sadr'ın destekçilerinden çekilmesini istemesi üzerine sokağa çıkma yasağı sona erdi. Çatışmalarda 30 kişinin yaşamını yitirdiği, 700'den fazla kişinin yaralandığı belirtildi.

"Katille maktul ancak mezara gider" diyen Sadr halktan özür dilediği açıklamada, "Bu olaylardan tek zarar gören Irak halkıdır. Irak halkında özür diliyorum. Ülkem şiddet ve yolsuzluk esareti altında. Barışçıl bir protesto umuyordum, kurşunlarla roketlerler sefil bir devrim değil. Madem devrime şiddet olayları karıştı o zaman bu bir devrim değildir. Bundan böyle devrim demeyeceğim. Bu noktadan sonra Sadr grubunun devrimini de eleştiriyorum" diyerek barışçıl olmayan protestolara destek vermeyeceğini dile getirdi.

Irak'ta Sadr krizi

Irak'ta en büyük kitlesel tabana sahip olan Şii lider Mukteda es-Sadr, Ekim 2021'deki seçimden galip çıksa da hükümeti kuramamış, ardından grubundaki milletvekillerini istifa ettirerek siyasetten çekildiğini açıklamıştı. Sadr sonrası hükümet kurma işi rakibi Koordinasyon Çerçevesi'ne geçmişti.

Koordinasyon Çerçevesi'nin başbakan adayı olarak eski Çalışma ve Sosyal İşler Bakanı Muhammed Şiya Sudani'yi seçtiğini duyurması üzerine Sadr yanlıları protestolara başlamıştı. Sadr yanlıları parlamentoyu basmıştı. Sadr, anayasa, yargı yönetimi ve rejim değişikliğiyle erken seçim yapılmasını istemişti. Sadr'ın rakibi İran destekli Şii Koordinasyon Çerçevesi ise buna meclisin karar vermesi gerektiğini belirterek söz konusu taleplere itiraz etmişti.

Sadr, Koordinasyon Çerçevesi yöneticilerinin "masaya dönme" çağrılarını yanıtsız bırakarak, onlarla bir daha uzlaşı masasına oturmayacağını dile getirmişti. Mukteda es-Sadr dün siyasetten tamamen çekildiğini açıkladı.