Bağdat ve IKBY'den 'sınır' anlaşması: Muhafızlar konuşlandırılacak

Irak Ulusal Güvenlik Konseyi, Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani liderliğinde dün toplandı. Rûdaw'ın aktardığına göre, toplantının ardından yapılan konsey açıklamasında, Türkiye'nin hava harekatı ve İran'ın bombardımanın ele alındığı ve 'Irak topraklarının korunması için ulusal çabaların birleştirilmesi amacıyla Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY) ile koordinasyon sağlanmasına karar verildiği' duyuruldu.

'Koordinasyon içinde yürütülecek'

İran ve Türkiye sınırı boyunca federal muhafızların konuşlandırılacağı belirtildi. Açıklamada, "Girişim, IKBY hükümeti ve peşmerge bakanlığı ile koordinasyon içinde yürütülecek" denildi. Sınır Muhafız Kuvvetleri Komutanlığı'nın tüm lojistik destek ihtiyacının karşılanması ve gerekli personel ve fonların artırılmasına karar verildi.

Tahran 'operasyon devam' demişti

Dün açıklama yapan İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, 'komşu bir ülkeden İran'a yönelik tehdit olduğu sürece, silahlı kuvvetlerin güvenliği sağlamak için operasyonlara devam edeceğini' söylemişti. IKBY'de faaliyet gösteren Kürt grupları İran'daki 'protestoları kışkırtmakla' suçlayan Tahran, son haftalarda Erbil'e yönelik hava saldırılarını artırdı.

