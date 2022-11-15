Bağdat Havalimanı'nda yangın: Uçuşlar askıya alındı

Irak'ın başkenti Bağdat bulunan Bağdat Uluslararası Havalimanı'nda yangın çıktığı bildirildi.



Iraklı yetkililer, havalimanının yolcu terminalinde çıkan yangına mücadahale edildiği açıkladı. Yangının çıkış sebebi henüz belirsizliğini korurken, ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor.



Reuters'in aktardığı habere göre, Irak makamları yangınla ilgili yaralı veya can kaybı açıklamasında bulunmadı.



Yangın nedeniyle oluşan yoğun duman nedeniyle havalimanın tahliye edildiği ve tüm uçuşların askıya alındığı duyuruldu.