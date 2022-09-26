Bağcılar'da annesini öldüren A.S. tutuklandı

İstanbul Valiliği Bağcılar ilçesine bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi’nde dün annesi Havva Sayan’ı vahşice öldüren A.S.’nin tutuklandığını duyurdu.

Valilik açıklamasında, olay görüntülerini sosyal medya hesaplarında paylaşan 3 kişinin ise adli kontrol şartıyla serbest kaldığı bildirildi.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklama şöyle:

“25 Eylül 2022 Pazartesi günü Bağcılar ilçemiz Fevzi Çakmak Mahallesi'nde annesi H.S’yi vahşice öldüren ve emniyet birimlerimizce yakalanan A.S çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştır.

Olay görüntülerini sosyal medya hesaplarından paylaşan N.A, G.K ve S.A. adlı şüpheli şahıslar hakkında yargılama ve soruşturmanın gizliliğini ihlal suçlarından işlem yapılmıştır. Adı geçen şahıslar adli kontrol şartı ile serbest bırakılmışlardır.”