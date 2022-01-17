BAE'nin petrol tesisleri vuran Husiler: İşgal sürdüğü sürece saldırılar devam edecek

Yemen'deki Husiler bugün yaptıkları açıklamada Abu Dabi'nin ülkedeki askeri işgalinin devam etmesi halinde Birleşik Arap Emirlikleri [BAE] ekonomisini hedef almaya devam edeceklerini söylediler.

Yemen'de Suudi ve BAE işgaline karşı savaşan Husiler, günün erken saatlerinde Abu Dabi'deki petrol şirketi ADNOC'a ait bir depoyu hedef alan İHA saldırısı düzenlemişti. Saldırı sonucu akaryakıt tankerleri infilak ederken, başkentteki havaalanı yakınında biri polis üç kişi öldürülmüştü.

Yemen Yüksek Siyasi Konseyi Başkanı Mehdi Mashat, "BAE, Yemen'de saldırganlığı sürdürüp suç işlemeye ve bu ülkeyi işgal etmeye devam ederse, bu durum gelecekte [BAE'nin] ekonomisine ve yatırımlarına yönelik gerçek tehditlere dönüşebilir" dedi.

Başkanlığın Telegram kanalı üzerinden yapılan duyuruda Mahsat'ın operasyonun "meşru sınırlar çerçevesinde geldiğini" söylediği aktarıldı. Mahsat, saldırıyı "Yemen halkının ulusal ve uluslararası yasalara uygun olarak saldırganlıkla yüzleşme hakkı" olarak nitelendirdi.

Yemen'de 2015'ten itibaren Suudi Arabistan ve BAE önderliğinde bir işgal yürütülüyor. İşgalden dolayı Yemen'de 16 milyon insan yeterli gıdaya erişemezken ve milyonlarca kişiyse kıtlığın eşiğinde bulunuyor.

Ülkeyi tamamen ambargo altına alan Suudi ve BAE koalisyonu, Yemen'in gıda veya ilaç almasını engellemeye devam ediyor.