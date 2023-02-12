BAE ve Yunanistan dışişleri bakanlarından deprem bölgelerine ziyaret

Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid Al Nahyan'ın, Türkiye'ye gelerek Kahramanmaraş'ta depremin etkilediği bölgeleri ziyaret ettiği belirtildi.

BAE merkezli El-İttihad Gazetesinin Twitter hesabından verilen haberde, Al Nahyan'ın Kahramanmaraş'ta depremde hasar gören bölgelerde incelemelerde bulunduğu ifade edildi.

BAE Dışişleri Bakanının, incelemeleri sırasında, "depremzedelere gerekli yardım ve desteği sunmaya hazır olduklarını vurguladığı" aktarıldı.

Al Nahyan'ın, ziyaret kapsamında BAE'den gelen arama kurtarma ekiplerinin yanı sıra AFAD yönetimi merkezini de ziyaret ettiği ifade edildi.

Twitter'da Al Nahyan'ın ziyaretine ilişkin fotoğraf ve video da paylaşıldı. Öte yandan Al Nahyan'ın depremden etkilenen Suriye'yi de ziyaret ettiği öğrenildi.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias Hatay'ı ziyaret etti

Öte yandan Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias da bugün Hatay'da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile bir araya geldi.

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgeye gelen Dendias, "Yunanistan olarak hem ikili düzeyde hem Avrupa Birliği (AB) düzeyinde zor günlerin aşılması için elimizden gelen bütün çabayı göstermeye devam edeceğiz" dedi.

Dendias ile Çavuşoğlu depremlerden etkilenen Hatay'da helikopterle incelemelerde bulundu, daha sonra basına açıklamalar yaptı.

Depremlerde hayatını kaybeden binlerce kişi için Yunanistan hükümeti ve halkı adına başsağlığı dileyen Dendias, Çavuşoğlu'nun Yunan kurtarma ekibinin faaliyetleri ve kendi heyetinin bölgeyi ziyareti dolayısıyla memnuniyetini dile getirmesinden ötürü teşekkür etti.

Dendias, bölgede arama kurtarma faaliyeti yürüten Yunan ve Avrupa ülkelerinden gelen ekiplerin kurtardığı hayatlardan son derece memnun olduklarını vurgulayarak "Çavuşoğlu ile biraz önce Avusturya, Hollanda ve İzlanda kurtarma ekibinin çadırını ziyaret etme fırsatı bulduk. Burada aldığımız bilgilere göre toplamda 205 kişinin, Yunanistan'dan gelen ekip de dahil olmak üzere, tüm bu ekipler tarafından kurtarıldığını öğrendik" ifadesini kullandı.

AA'nın aktardığına göre Yunan hükümetinin, Türk hükümetine ve halkına bu zor günleri aşması için verdiği desteğin burada bitmeyeceğine işaret eden Dendias, "Başbakan (Kiryakos) Miçotakis'ten aldığım talimat doğrultusunda şunu söylemek istiyorum ki; biz Yunanistan olarak hem ikili düzeyde hem AB düzeyinde zor günlerin aşılması için elimizden gelen bütün çabayı göstermeye devam edeceğiz" dedi.

Dendias, Çavuşoğlu'nun "Zor günlerde birbirimize yardım etmemiz önemli ama ilişkilerimizi geliştirmek için başka bir deprem ve başka bir felaketi beklemek zorunda değiliz" sözüne kendisinin de katıldığını belirterek ilişkilerin düzelmesi için bir depremi daha beklemeye gerek olmadığı kanaatinde olduğunu kaydetti.

Yunan vatandaşlarının, Türk halkına karşı karşıya kaldığı bu felakette destek vermelerinden dolayı son derece gururlu olduğunun altını çizen Dendias, Çavuşoğlu'na ve Türk hükümetine bu çok zor koşullarda ve zamanda kendilerine gösterdikleri yakın misafirperverlik için teşekkürlerini iletti.

Dendias, açıklamalarından önce Çavuşoğlu ile AFAD Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret etti.

Erdoğan Katar Emiri ile bir araya geldi

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bugün Türkiye’ye gelen Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile bir araya geldi. Görüşme basına kapalı olarak gerçekleşti.