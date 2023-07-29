BAE ile anlaşmaların yaklaşık 30 milyar dolarlık bölümü enerji alanında

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Suudi Arabistan ve Katar’ı da kapsayan Körfez turu kapsamında Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile imzalanan 50,7 milyar dolarlık "işbirliği anlaşmaları"nın detayları belli olmaya başladı.

Milliyet'ten Ayşegül Kahvecioğlu'nun haberine göre, söz konusu tutarın yaklaşık 30 milyar dolarlık bölümünün enerji alanında olduğu, bu kapsamda önümüzdeki dönemde Türkiye’de offshore (deniz üstü) rüzgâr santralleri, güneş enerjisi santralleri ve termik santrallerle, hidrojen üretimi yatırımları yapılacağı belirtiliyor.

Bu çerçevede önümüzdeki dönemde Türkiye’de offshore (deniz üstü) rüzgâr santralleri, güneş enerjisi santralleri ve hidrojen üretimi yatırımları hayata geçirilecek. Termik santraller de anlaşmalardaki maddeler arasında yer alıyor.

Habere göre anlaşmalar kapsamında BAE, Türkiye’deki yatırımlara ya ortaklık yapacak ya doğrudan projenin finansmanını sağlayacak ya da projeyi başından sonuna kadar teknik altyapısı ile kendisi üstlenecek. Bu arada Türkiye’nin, tüm anlaşmalar kapsamında yapılacak çalışmalara proje bazında değişen oranlarda “yerlilik” şartı koyduğu öğrenildi.

Erdoğan’ın Körfez turunun son durağı olarak gittiği BAE’de, iki ülke arasında çeşitli alanlarda 50,7 milyar dolarlık 13 anlaşma imzalanmıştı.