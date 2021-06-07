Babası tarafından vurulan genç kadın ağır yaralandı

Denizli'nin Buldan ilçesinde dün saat 17.00 sıralarında Yeni Mahalle'de yaşayan 52 yaşındaki Alphan Akçaöz, 20 yaşındaki kızı Kadriye Esenay Akçaöz'e henüz bilinmeyen bir nedenle pompalı tüfekle ateş etti.

DHA'nın haberine göre, genç kadın ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ağır yaralı olarak Buldan Göğüs Hastalıkları Hastanesi'ne kaldırıldı. Baba Akçaöz, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Tedavi altına alınan Akçaöz'ün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.