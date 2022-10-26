Babacan'dan Şebnem Korur Fincancı açıklaması

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, “Türkiye’nin itibarı Şebnem Korur Fincancı’nın bir konuşmasıyla zedelenmez. Fakat siyasetçilerin verdiği talimatla hareket eden yargının verdiği zararın telafisi imkansız” dedi.
Türk Tabipleri Birliği Merkez Konsey Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı’nın bu sabah İstanbul’da “terör örgütü propagandası yapmak” suçlamasıyla gözaltına alınmasına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Babacan şunları kaydetti:
“Türkiye’nin itibarı Şebnem Korur Fincancı’nın bir konuşmasıyla zedelenmez. Fakat siyasetçilerin verdiği talimatla hareket eden yargının verdiği zararın telafisi imkansız. Fikirlerin doğruluğunu yanlışlığını, özgür tartışma ortamlarında konuşabiliriz. Yargı sopası altında değil.”