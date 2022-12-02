Babacan'dan 'ortak aday' açıklaması

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, katıldığı canlı yayında, "Partideki arkadaşlarımıza, 'artık zamanı geliyor bu işin, herkes yavaş yavaş kendi zihninin içinde muhtemel isimleri değerlendirmeye başlasın." dediğini aktardı.

DEVA Partisi lideri Babacan, tv100'de yayınlanan Gürkan Hacır'ın Yüzler Kulübü programında gazetecilerin gündeme dair sorularını yanıtladı. Babacan, 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde olası cumhurbaşkanı adayı için parti içinde 'beyin egzersizlerinin' başlaması gerektiğini söylediğini açıkladı.

'6 genel başkandan hepsi potansiyel cumhurbaşkanı adayıdır diyoruz'

Babacan konu ile ilgili konuşmasında, "Biz parti içinde ilk defa arkadaşlarımıza, "Artık zamanı geliyor bu işin, herkes yavaş yavaş kendi zihninin içinde muhtemel isimleri değerlendirmeye başlasın. Kim olur, kim olmaz diye zihinsel egzersizlere başlasın. Çünkü artık aralık ayından itibaren parti içinde istişare sürecine başlayacağız" dedi.

Babacan şöyle devam etti:

"6 genel başkandan hepsi potansiyel cumhurbaşkanı adayıdır diyoruz. Aynı zamanda dışarıdan da isimler olabilir.

Sözünde duran, güvenilir bir isim olması önemli. Demokrasiyi içselleştirmiş olmalı. Güçlendirmiş Parlamenter Sistemi sözde değil öz de desteklemeli. Seçim takvimi belli olduktan 2 gün sonra adayımızı açıklarız. 6’lı masada ayrı ayrı partiler olmamıza rağmen yarınların Türkiye’sinde buluşuyoruz. 72 tane başlık tespit ettik, bugün itibariyle 36’sında tam mutabık kalmış durumdayız."

Erdoğan Aktaş'ın "Sistem değişimini halka soracak mısınız?" sorusuna Babacan "6 partinin ortak anlayışı ‘Buna gerek olmasın’ diyoruz ama bu 32 başlıkla ilgili her şeye karar verdikten sonra biz bunu kamuoyuyla paylaşacağız. 400 üzerinde bir oyla meclisten geçerse, geçişi yapacağız" yanıtını verdi.

İmamoğlu ve Yavaş sorusu

Babacan, olası Cumhurbaşkanı adayları arasında isimleri geçen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş hakkında, "İki belediye başkanı konusu bizi ilgilendiren bir konu değil. Mesele Cumhuriyet Halk Partisi'nin meselesidir öncelikle. İki belediye başkanının aday olup olamama meselesi her şeyden önce Cumhuriyet Halk Partisi'nin iç meselesidir. O partinin adaylarıdır. Bizim bu konuyla ilgili bir şey söylememiz başka bir partinin iç meselesine müdahale olmamızdır, bunu doğru görmem. Kendileri parti içerisinde değerlendirirler" diye konuştu.

'İtibardan tasarruf olmaz' sözü

Ali Babacan, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın söylediği 'itibardan tasarruf olmaz' sözünü kendisi için söylediğini açıkladı. Babacan, "Öngörülebilir şekilde bu ülkenin ekonomisini yönetmezseniz bu ülkenin ekonomisi bataklığa girer, şu anda yaşadığımız gibi. Bütün bunların mücadelesini verdik. Hatırlayın 'gaz-fren' tartışmasını.

Ben diyordum ki 2010-2011'de 'israf var, tasarruf şart' diyordum. O meşhur 'itibardan tasarruf olmaz' ifadesi bana cevaptır o gün. Ne oldu? Kendisi itibardan tasarruf etmedi, bütün devlet sistemi israf israf israf..." dedi.