Babacan'dan kurmaylarına: Kılıçdaroğlu bizim gibi düşünüyor

Habertürk gazetesi yazarı Muharrem Sarıkaya, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun altılı masa zirvesi öncesi DEVA Partisi lideri Ali Babacan'la gerçekleştirdiği görüşmeyle ilgili edindiği bilgileri aktardı .

İki liderin 3 saat 25 dakikayı akşam yemeği de dahil baş başa geçirdiğini dile getiren Sarıkaya, şöyle devam etti:

"Kurmayları da bir başka salonda bu süreyi aralarında sohbet ederek geçirmiş. Kurmayları şaşırtan asıl gelişme ise geç saatte tamamlanan görüşme sonrasında ortaya çıkmış. Kılıçdaroğlu ve Babacan oldukça samimi bir şekilde salondan çıkmış.

Kılıçdaroğlu, CHP’den Muharrem Erkek ve DEVA’dan İdris Şahin ile Mustafa Yeneroğlu’nu karşısında görünce gülerek şunları söylemiş:

'Biz aramızda hallettik, size bir iş bırakmadık. İçerde her şeyi kararlaştırdık…'

'Bizim gibi düşünüyor'

Babacan dün il başkanları ile yaptığı toplantı sonrası da görüşmeye ilişkin kurmaylarına bilgi aktarırken görüşmeden memnun kaldığını, 'Kılıçdaroğlu’nun tamamen kendileri gibi düşündüğünü, meselelere kendileri gibi baktığını' söylemiş.

Bundan duyduğu memnuniyeti de birkaç kez aktarmış, arada herhangi bir farklı bakışın ve kararlılığın olmadığını da kayda geçirmiş. Bunların hangi konular olduğunu sorduğumda iki taraftan verilen yanıt da farklı değildi.

Aktardıklarına göre, toplumun 6’lı masadan bundan böyle icraata yönelik bir şeyler beklediği konusunda uzlaşmışlar.

'Hemfikir olmuşlar'

Neyi, nasıl ve hangi sürede yapacaklarına ilişkin bir yol haritasının çıkarılması gerektiği konusunda hemfikir olmuşlar. Burada da kalmayıp, sorunun nasıl çözüleceğine ilişkin sürecin de aynı plan içinde topluma sunulması gerektiği konusunda ortak görüşe varmışlar. (...)"

