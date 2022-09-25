Babacan'dan Erdoğan'a yanıt: 'Madem keramet imzada...'

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Siirt'te düzenlediği mitingde AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı kastederek, “Enişte, pek Siirt’te bakmıyor bu aralar. Çift yol yapılacak denen yerler bitmemiş" dedi.

Babacan "Bugün Diyarbakır’dan buraya geldim, yollar berbat, araba zıplaya zıplaya gidiyor. Siirt-Kurtalan bölünmüş yolu bitmiyor. Enişte, Siirt’in şu yol sorununu çözememiş durumda" ifadesini kullandı.

Erdoğan'ın kendisi hakkındaki sözlerine yanıt veren Babacan "Madem keramet imzada, şöyle bir imza atın da şu enflasyonu düşürüverin diyorum" dedi.

Babacan şöyle konuştu: "Geçen Siirt’te geldiğinde Sayın Erdoğan benim için, ‘Yahu sen ne yaptın, imzayı ben attım’ diyor. Ne zaman konuşsa öfke, hakaret. Kaybediyor. Burada bana ve arkadaşlarıma yönelttiği hakaretleri sizin vicdanınıza da havale ediyorum. Tam 4 yıldır bu ülkeyi tek imzayla yöneten siz değil misiniz? Seçime kadar tek yetkili siz değil misiniz? Madem keramet imzada, şöyle bir imza atın da şu enflasyonu düşürüverin diyorum. Yapamaz. Ağzıyla kuş tutsa yapamaz. Her gün hukuku, adaleti çiğneyip ekonomiyi düzelteceğini sanıyor. Bugünleri sadece kötü bir rüya olarak hatırlayacağız. Cebimizdeki paranın değerini koruyacağız."

AKP'nin özelleştirme politikalarının baş sorumlularından Babacan konuşmasında "Bu yoksulluğun belini kıracağız" iddiasında bulundu. Babacan "Mutlak yoksulluğu sıfırlayacağız. Zamanında yaptık. Sosyal yardım sistemini güçlendireceğiz; devletin lütfu olamayacak, vatandaşımızın hakkı olacak. İhtiyacı olan bütün vatandaşlarımıza ulaştıracağız, parti ayrımı yapmayacağız. İhtiyaç sahiplerine asgari gelir desteği sağlayacağız" diye konuştu.