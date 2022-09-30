Babacan'dan Erdoğan'a: Kabiliyetinizi göstermek için neyi bekliyorsunuz?

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Ekonomik Dönüşüm ve Yeni Paradigmalar Zirvesi'ndeki “Enflasyon oranımızın nispeten yüksek seviyelere çıkması, bazılarını şaşırtıyor olabilir; biz aynı enflasyonu, hızla düşürecek kabiliyete sahip bir ülkeyiz” sözleriyle ilgili açıklama yaptı.

Babacan’ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

"Tüm kurumları kendinize bağladığınız, tek yetkili olarak göreve başladığınız 9 Temmuz 2018 günü enflasyon %15,85 idi.

Rakamları Ayarlama Enstitüsünün açıkladığı makyajlı veriye göre ise bugün %80,21.

Çok merak ediyorum; kabiliyetinizi göstermek için neyi bekliyorsunuz?"