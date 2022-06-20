Babacan’dan Erdoğan’a: Altılı masa korkulu rüyası haline gelecek

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, KRT TV’de Savaş Kerimoğlu’nun sunduğu “Uyanma Vakti” programında gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, muhalefetin oluşturduğu “altılı masayı” anlamasının mümkün olmadığını söyleyen Babacan, “Zihin dünyasında bunu kavraması mümkün değil. Kendi belirlediğimiz takvim işliyor, bunu da zihin dünyasında kabullenemiyor. Göreceksiniz altılı masadan daha çok bahsedecek. Altılı masayla yatacak, altılı masayla kalkacak. Altılı masa korkulu rüyası hâline gelecek” dedi.