Babacan'dan 'enflasyon' tepkisi: Yine maşallah çok hassas tartmışlar

DEVA Genel Başkanı Ali Babacan, haziran ayı enflasyon verilerini açıklayan Türkiye İstatistik Kurumu'na (TÜİK) tepki gösterdi. DEVA lideri, ENAG'ın yüzde 175,5 olarak hesapladığı haziran ayı enflasyonunu yüzde 78,62 olarak açıklayan TÜİK'e yönelik, "Yine maşallah çok hassas tartmışlar" ifadelerini kullandı.

Babacan'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

"Yine maşallah çok hassas tartmışlar. Enflasyon %78,62 imiş. Bizler markete, pazara, çarşıya çıkıp alışveriş yapıyoruz. Ve neredeyse %200’e varan gerçek enflasyonu çoook çok iyi biliyoruz."