Babacan'dan dikkat çeken adaylık açıklaması: En iyi şekilde ben yaparım

Seçimlere az bir süre kala Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşısına Altılı Masa aday olarak kimi gösterecek soruları kamuoyunda merak edilmeye devam ederken kulislerde çeşitli isimler zikrediliyor.

Özel bir televizyon kanalına konuk olan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, adaylığına yeşil ışık yakarak "Biz hiçbir siyasi partiyle adaylar konusunda, olası isimler konusunda 'olur' ya da 'olmaz' demiyoruz. 6'lı Masa'da hiçbir isimle ilgili olumlu/olumsuz hiçbir görüş zikredilmedi. Altılı masa böyle bir mutabakata varırsa hem seçilebilme sorunu olmaz hem de en iyi şekilde ben yaparım, sorun yok." dedi.