Babacan'dan deve kuşu paylaşımı

2019 yılında AKP'den istifa eden ve DEVA Partisi'ni kuran Ali Babacan, Sedat Peker'in yayınladığı son videoyla ilgili Twitter hesabından yaptığı paylaşıma başını kuma gömen bir deve kuşu karikatürü ekledi.

Babacan "Orada kimse var mı? Dizinin 7. bölümü çıktı. Yeni itham ve iddialar var ve yine ilgililer sessiz. Yetkililerin harekete geçmesi için daha ne olması gerekiyor?" ifadelerini kullandı.