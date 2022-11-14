Babacan'dan Cumhurbaşkanlığı'na: 'Milleti korkutmayın'

İstanbul Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde 6 kişinin yaşamını yitirdiği, 81 kişinin yaralandığı bombalı saldırının ardından Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından internet ve sosyal medya erişimi yavaşlatıldı. Patlamaya ilişkin haberlere yayın yasağı getirildi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan Twitter'dan yaptığı paylaşımla duruma tepki gösterdi.

''Bu tweeti VPN sayesinde paylaşabiliyorum" diyen Babacan "Güya halkın paniğe kapılmaması için yayın yasağı getirenler, tüm medyayı baskılayarak herkesi daha çok korkutuyor. Cumhurbaşkanlığı, halkın haber alma özgürlüğünü baltalamayın, milleti korkutmayın" ifadelerini kullandı.