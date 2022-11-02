Babacan'dan BTP'nin 6'lı masaya katılma talebine ilk değerlendirme: 'Brexit örneği de var'

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Bağımsız Türkiye Partisi’nin (BTP) altılı masaya katılma talebiyle ilgili ilk değerlendirmesini yaptı.

DEVA lideri, Avrupa Birliği’nin kuruluş ve genişleme aşamasını örnek verirken “Avrupa Birliği genişleme örneği gibi bir de Brexit örneği de var” dedi.

T24’ten Murat Sabuncu, bugünkü köşe yazısında Ali Babacan’ın ifadelerine yer verdi.

Sabuncu’nun yazısının bir kısmı şöyle:

Gelelim Altılı Masa'nın genişleme ihtimaline. Meral Akşener’in BTP’yi masaya çağırma girişimine. 14 Kasım’daki buluşmanın ev sahibi olduğu için önce yorum yapmak istemiyor. Önümüzdeki hafta tüm liderleri ziyaret ettiğinde bu konuyu da gündeme getirecek. Ama sonra bir benzetme ile şunları ekliyor:

"Avrupa Birliği altı ülke ile kuruldu. Sonra genişledi ama genişleme aşama aşama oldu. Teknik aşamalar, siyasi aşamalar. Altılı masa mutabakatla yürüyor. Mutabakat olmazsa altılı masa beşli olur, dörtlü olur, üçlü olur. O yüzden her karar mutabakatla alınır. Önümüzde iki hafta süre var. Bakacağız. Avrupa Birliği genişleme örneği gibi bir de Brexit (İngiltere’nin ayrılışı) örneği de var."

Ali Babacan masadaki çalışan farklı partilerden tüm isimlerin neredeyse her konuda ortak bir anlayışa yakın olduğunu gördüklerini belirtti. Herkesin derdinin ‘bunu bizim partiye bizim tabana nasıl anlatacağız’ olduğunun altını çizdi.

Babacan temel konularda hazırlanacak ve imza altına alınacak ortak metinden sonra partilerin bu çerçevede seçmenleriyle irtibat kuracağını bunun da seçimlere giderken çok farklı seslerin çıkmasının önüne geçeceğini düşünüyor.

‘Her konuda uzlaşma olmayabilir’ diyor ve ekliyor:

"Bir partinin bir konuda diğerlerinden çok farklı bir pozisyonu varsa da seçimlere kadar biraz susacak."

Ali Babacan’ın anlattıkları böyle. 14 Kasım’a kadar ‘genişleme’ konusu bir çatlak yaratmazsa Altılı Masa’nın ortak mutabakat metni kararsız kalan seçmen için umut olabilir.