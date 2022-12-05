Babacan'dan Bahçeli'ye: 'Yasa dışı bir çevresi var'

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Altılı Masa'daki partilere yönelik çağrısı için, "Belli ki ortağından memnun değil. Yanına yeni ortaklar arıyor" dedi. Babacan, Bahçeli için "Yasa dışı bir çevresi var" ifadesini kullandı.

FOX TV'de Çalar Saat programına katılan Babacan, "Erdoğan yanına yeni ortaklar arıyor. Bizim altılı masanın partilerinden bir partiyi denedi olmadı. İkinci partiyi denedi olmuyor. Bakalım Altılı Masa'daki partilerden kime, nasıl bir şey yapacak. Belli ki ortağından memnun değil. Yeni bir ortak bulsa belki bu ortağı kenara koymak isteyebilir önümüzdeki seçimlerde. Onu da bulamıyor" dedi. Babacan, kimsenin bu kadar büyük yanlışın ve hatanın içine ortak olarak girmek istemediğini belirtti.

'Bahçeli'nin yasa dışı bir çevresi var'

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi de eleştiren Babacan, "Bahçeli’nin hukuk dışı, yasa dışı bir çevresi var. Hapisten çıkarttıklarıyla poz veriyor. Öyle bir halka var etrafında. Ülkeyi bu hale getiren Sayın Erdoğan. Hukuksuzluğu göz yuman, yasa dışı suç örgütlerine kapıyı aralık bırakan, onlarla ortağı üzerinden iş birliği yapan kendisi" dedi.