Babacan: YSK'ya zerre kadar güvenim yok

Ankara Pursaklar’da otomotiv sektöründeki patronlarla görüşme gerçekleştiren Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, seçim güvenliği ile ilgili konuştu.

Yüksek Seçim Kurumu'na ilişkin değerlendirmede bulunan Babacan, "YSK, bu memlekette kanunun dışında iş yaptı. Nasıl güveneceğiz" dedi.

Babacan konuya dair şöyle konuştu:

"Seçimler elektronik ortama gittiği anda ben güvenemem. Yüksek Seçim Kurulu’nda (YSK) altyapıdan öte ahlaki yapımız hazır değil. Şu andaki YSK, kanuna aykırı karar veriyor, yaşadık. Kanun, ‘Mühür olmayan oy pusulaları geçersizdir’ diyor. YSK dedi ki, ‘Mührü olmayan oy pusulalarını ben sayıyorum.’ Niye? Çünkü, Anayasada bir madde var, ‘YSK’nın verdiği karar nihai karardır’ diyor. YSK, bu memlekette kanunun dışında iş yaptı. Nasıl güveneceğiz? YSK’yı elinde tutan, oradaki bilgi işlem sistemine üç kişiyi koyar. ‘Arkadaş, beni yüzde 52 çıkarın’ der ve bakarsın yüzde 52 çıkmış. Olur bu Türkiye’de."

"Şu andaki hükümete de devlet yapısına da YSK’ya da zerre kadar güvenim yok" diyen Babacan, "Hatta biz parmak boyamayı önereceğiz. İlkel mi ilkel, ama maalesef her türlü oyunu oynuyorlar" dedi. (ANKA)