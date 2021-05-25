Babacan: Suç örgütleriyle aynı çuvala girenlerin yönettiği bir ülke olmayı hak etmiyoruz

Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin genel merkezinde yaptığı açıklamayla gündemi değerlendirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı tutumunu açıklamaya ve hesap vermeye davet eden Babacan, Meclis’te derhal bir soruşturma komisyonu kurulması gerektiğini söyledi.

"Sayın Cumhurbaşkanına sesleniyorum. Her konuda tek yetkili olmayı çok istediniz. Bu, tek ‘hesap verme’ makamında olmaktır. Ortaya çıkan bu vahim tablonun tek bir nihai sorumlusu vardır, o da sizsiniz" diyen Babacan, "Derhal sizi o makama getiren milletin karşısına çıkın ve hesap verin. Çıkın tutumunuzu, görüşlerinizi ortaya koyun. Ya atadığınız bakanınıza, görev verdiğiniz parti yöneticilerinize sahip çıkın ya da bu insanları görevden alıp yargının işini rahat yapmasını sağlayın" ifadesini kullandı.

Babacan, sözlerine şöyle devam etti:

"Hukuku hiçe sayıp, tüm yargı mekanizmasını baskı altına alıp sonra da utanmadan, sıkılmadan, yüzü dahi kızarmadan ‘yargı gereğini yapsın’ diyerek adeta milletle dalga geçen zihniyeti hak etmiyoruz.

Hukukun dışına çıkan ve bunun toplumsal sonuçlarını hesap edemeyen ferasetsiz insanların yönettiği bir ülke olmayı hak etmiyoruz. Suç örgütleriyle aynı çuvala girmiş olanların yönettiği bir ülke olmayı hak etmiyoruz. Suç örgütlerinden, mafyadan medet uman ve toplumu baskı altına almak için bu hukuk dışı yapılara alan açan, adaletten nasibini almamış insanların yönettiği bir ülke olmayı hak etmiyoruz."