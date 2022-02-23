Babacan SMS'le görevden almıştı: Yeni partisi belli oldu

Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ın Haziran ayında SMS'le görevden aldığı eski İstanbul İl Başkanı Gürol Ayan, düzenlenen bir törenle ekibiyle birlikte Ümit Özdağ’ın Zafer Partisi’ne katıldı.

Odatv'ye konuşan Gürol Ayan, Deva Partisi’nden Zafer Partisi’ne geçişlerin devam edeceğini belirterek, “Oradaki arkadaşımızın çoğu da aynı bizler gibi herhangi bir ideolojik saplantıya kapılmadan ülkeye hizmet etme gayreti ile siyaset yapmaya çalışan kişiler. Eğer bulundukları yerde bir gelecek göremez ve Zafer Partisi’ne gelmek isterlerse tabii ki takdir sayın Genel Başkanımızındır" dedi.

Ne olmuştu?

Geçen yıl Deva Partisi İstanbul İl Başkanlığı’ndaki bir grup partinin temel konulardaki çıkışlarını eleştirmiş, halktan kopuk siyaset yaptığını belirtmişti.

Tartışmaların büyümesi üzerine parti yönetimi İstanbul il başkanı ile tüm yönetim kurulu üyelerini görevden almıştı.