Babacan: Seçim sonrasına hazırlık yapıyoruz, bu mertebedeki krizi 6 ayda çözeriz

Deva Partisi lideri Ali Babacan, "Bugünkü krizin şu andaki mertebesini 6 ayda çözülecek bir mertebe olarak görüyoruz. 2001 krizinden çözülmesi daha hızlı olur. 2001’de 300 milyar dolarlık bir ekonomimiz vardı. Şu anda ekonomi büyük ve korkunç bir yatırım altyapısı var. Korkunç bir sanayi altyapısı oluştu. Bunlar güven ışığı bekliyorlar" dedi.
Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Haber Global'de katıldığı Siyaset Özel programında Senem Toluay Ilgaz, Oral Çalışlar, Nihal Bengisu Karaca ve Metehan Demir'in sorularını yanıtladı.
Babacan, gündemi şu sözlerle değerlendirdi: