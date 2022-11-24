Babacan sansürle tanışırsa: İsim isim kanalları açıkladı

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, bazı TV kanallarının partisinin reklam filmini yayınlanmayı reddettiğini söyledi.

Babacan, "TRT kanalları, Kanal D, ATV, A Haber, A2, CNN Türk, Teve 2, TV 8, TV Net, Kanal 7, Ülke TV, 360 TV, 24 TV... Size sesleniyorum; DEVA Partisi’nin reklamını yayınlayın. Korkmayın" dedi.

Babacan, haftalık değerlendirme toplantısında yaptığı konuşmadan kesitler içeren ve sosyal medya hesabında yayınladığı videoda, bazı TV kanallarını reklam filmlerini yayınlamadığı için eleştirdi. 15 ilde de billboard asmalarına engel olunduğunu kaydeden Babacan, "1-2 ilde valilik, çoğu ilde de belediye bunu engelliyor. Gerçekten ibretlik" diye konuştu.

Babacan, şunları söyledi:

"Şimdi tek tek isim açıklayacağım arkadaşlar. Zaten haberlerimizi de vermeyen kanallar, ücretli tanıtım filmimizi de yayınlamıyorlar. Hangi mecralar bunlar? TRT kanalları, Demirören Medya, Doğuş Medya, Turkuaz Medya, Acun Medya, Piri Medya, Mepa Medya, Beyaz Medya, Türk Medya. Yani hangi kanallar? Kanal D, Star, ATV, CNN Türk, NTV, A Haber, Kanal 7, TV 8 gibi kanallar. Bunlar, paramız karşılığı, tanıtım filmimizi yayınlamayı dahi reddeden kanallar. İnanılır gibi değil. Ayrıca beş tane yerel televizyon kanalı var. Bitmedi, 15 ilde de billboardlarımızı asmamıza izin vermiyorlar. Diyoruz, ‘Bir ücreti yok mu bunun?’ ‘Var’. ‘Tamam, bakın biz billboard asacağız’. Diyorlar ‘Dolu, kapalı, yapamayız, edemeyiz’. 1-2 ilde valilik, çoğu ilde de belediye bunu engelliyor. Gerçekten ibretlik.

'Kendilerine ne telefonlar geldiğini bilmek zor değil'

Bu yayın kuruluşlarının nasıl bir baskı altında bu kararları aldıklarını da az çok tahmin edebiliyorum. Kendilerine ne telefonlar geldiğini bilmek zor değil. Tehdit var, teşvik de var, her şey var. Buradan, milyonlarca lira yatırım yapıp reklam alamayan medya şirketi sahiplerine ve yöneticilerine sesleniyorum: Yayınlamadığınız konuşmalarımda da dediğim gibi, bu seçimi 7’den 70’e, kuzeyden güneye, doğudan batıya tüm Türkiye kazanacak. Tüm Türkiye. Korkmayın, siz de kazanacaksınız.

Reklamlarımızı yayınlayın. Akreditasyon uygulamaya son verin, ayrımcılık yapmayın. Bakın, biz yapmıyoruz ayrımcılık. Ama siz de yapmayın. Bu seçimi, baskı altında haber yapamayan, reklam bile yayınlayamayan sizler de kazanacaksınız. Çünkü tüm Türkiye kazanacak. Hiç merak etmeyin. Reklam almanıza, para kazanmanıza bile engel olan bu otoriter ittifaka bir son vereceğiz. Bunun için bu seçime giriyoruz."