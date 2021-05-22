Babacan: İlk tercihim Gül aday olmayınca ikinci tercihim Erdoğan'ı destekledim

Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Haber Global’de Buket Aydın ile ‘Koltuk’ programında açıklamalarda bulundu.
Erdoğan'ın adaylığı için imza verdiği 2018 seçimlerinde bir yandan da Gül'ün adaylığı için çalıştığı iddialarına ilişkin konuşan Babacan, "Burada kronolojik bir yalan var. 'Önce imza verdi, sonra CHP'nin adayını destekledi' yalan. Gizli olduğu iddiası da yalan. Sayın Gül o zaman bağımsız ve tarafsız bir Cumhurbaşkanı adayı olarak konuşuluyordu" dedi.
Seçim kararı alındığında kendisinin ilk tercihinin bağımsız bir cumhurbaşkanı adayı olduğunu söyleyen Babacan, şöyle konuştu: