Babacan: İlk tercihim Gül aday olmayınca ikinci tercihim Erdoğan'ı destekledim

Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Haber Global’de Buket Aydın ile ‘Koltuk’ programında açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın adaylığı için imza verdiği 2018 seçimlerinde bir yandan da Gül'ün adaylığı için çalıştığı iddialarına ilişkin konuşan Babacan, "Burada kronolojik bir yalan var. 'Önce imza verdi, sonra CHP'nin adayını destekledi' yalan. Gizli olduğu iddiası da yalan. Sayın Gül o zaman bağımsız ve tarafsız bir Cumhurbaşkanı adayı olarak konuşuluyordu" dedi.

Seçim kararı alındığında kendisinin ilk tercihinin bağımsız bir cumhurbaşkanı adayı olduğunu söyleyen Babacan, şöyle konuştu:

"Bağımsız adayın diğer partiler tarafından desteklenmesi Türkiye için doğru modeldi. Benim destek verdiğim model, tarafsız Cumhurbaşkanı modeliydi. Yine Ak Parti'nin başbakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı yapmış bir insan. (Abdullah Gül)

Dolayısıyla benim birinci tercihim gerçekleşmeyince, ikinci tercihim olan sayın Erdoğan kazandı. Birinci tercihim olmadığı için ikinci tercihime destek vermiş oldum. Propaganda aygıtı yalan söylüyorlar. Erdoğan'ın adaylığı 3 Mayıs'ta. Gül'ün adaylığı kesinlikle olmadıktan sonra ben Erdoğan'ın adaylığı desteklemiş oldum.

Şimdi ihanet meselesine gelince ben ilkelere sonuna kadar sadık kaldım. Değerlere sonuna kadar sadık kaldım. Asıl ihanet, ilkelere ve değerlere uymamaktır. Türkiye, 2018 yılından bu yana kötüye gidiyor. Cumhurbaşkanlığı meselesinde bütün bu olacakları ön gördüğüm için bir çaba içerisine girdim. Ülkenin düştüğü durumu da görüyoruz. Ne oldu 2018'de Erdoğan benim ikinci tercihim olarak aday oldu. Türkiye o günden bu güne kazanıyor mu görüyoruz. 2018'den bu yana Türkiye 3 kere döviz krizi yaşadı."