Babacan: 'Erdoğan orta direği kasıtlı mı çökertti' diyorlar

Hükümetin ekonomi politikasını eleştiren Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Bunun kasıtlı olabileceğiyle ilgili çalışmalar yapılıyor. Eğer varsa, bu ülkeye en büyük ihanettir orta sınıfı çökertmek" dedi.

FOX TV’de gazeteci İlker Karagöz’ün sorularını yanıtlayan Babacan, ekonomiye ilişkin açıklamalarda bulundu.

Babacan, açıklamasında "Acaba Erdoğan orta direği kasıtlı mı çökertti?’ diyorlar. ‘Orta direği çökerteyim, demokrasi talebi falan olmasın’. İnşallah öyle bir şey yoktur" ifadelerini kullandı.

Babacan'ın konuya ilişkin açıklaması şöyle:

'Erdoğan’ın son 4-5 yıllık yaptığı orta direği tamamen çökertmek'

“Türkiye’de orta direk çöktü. Rahmetli Özal’ın bir tabiri vardı, orta direk. Bir çadırı taşıyan orta direktir. O çadırın direği hem çadırın tamamının aydınlık olmasını sağlar hem de o çadırın direği çadırın en ücra köşelerinin bile ısınmasını sağlar. Sayın Erdoğan’ın son 4-5 yıllık yaptığı orta direği tamamen çökertmek. Özellikle enflasyon yoluyla sabit gelirli herkesin satın alma gücünden kepçe ile topladılar götürdüler. Son 2 yıldır ciddi bir refah kaybı var.”

'Erdoğan orta direği kasıtlı mı çökertti' diyorlar'

“Orta direk, yani orta sınıf aynı zamanda demokrasi talep eder. Daha iyi şartlarda yaşamayı talep eder. Kendi sözünün, kendi iradesinin ülkenin nasıl yönetileceğine yansımasını ister. Zengin zaten zengin; ‘Ben işimi zaten görürüm, iş başındaki ile aramı iyi tutayım yeter’ diyor.

Orta sınıf çöktü. Bunun kasıtlı olabileceğiyle ilgili çalışmalar yapılıyor. ‘Acaba Erdoğan orta direği kasıtlı mı çökertti?’ diyorlar. ‘Orta direği çökerteyim, demokrasi talebi falan olmasın’. İnşallah öyle bir şey yoktur. Eğer varsa, bu ülkeye en büyük ihanettir orta sınıfı çökertmek. ‘Zengini daha fazla zengin yapayım, yoksulu daha fazla yoksul yapayım, demokrasi talebi kalmasın. Ben de ülkeyi kafama göre yöneteyim’ diye bir şey varsa bu en büyük ihanettir. Umarım yoktur.”