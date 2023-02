Babacan: Cumhura küfreden Cumhurbaşkanı mı olur?

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli incelemelerde bulunmak üzere depremin vurduğu Osmaniye'ye gitti. 'Kızılay nerede' diyenleri hedef gösteren Erdoğan, "Çıkmış biri Kızılay nerde diyor, be ahlaksız be namussuz be adi... Günde 2.5 milyon insana bu Kızılay yemeğini ulaştırıyor. Bir ülkede kendi kurum ve kuruluşuna bu denli ahlaksızca bulaşmak yenilir yutulur değil. 300 bin çadır kuruluyor" dedi.

Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Erdoğan'ın bu sözlerine tepki gösterdi.

Babacan yaptığı açıklamada, "Depremin yaralarını saracağına, depremzedelere yardım ulaştıracağına halkımıza hakaret ediyor. Cumhura küfreden, hakaret etmeden konuşamayan Cumhurbaşkanı mı olur?" ifadelerini kullandı.