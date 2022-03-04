Azov taburunun karargahı vuruldu: 20 ölü

Donetsk Halk Cumhuriyeti Halk Milisi, Ukrayna ordusunun Ukraynalı neo-nazi ait Azov taburuna bağlı bir özel birliğin Mariupol'deki karargahını Toçka-U füzesiyle vurduğunu, 20'den fazla militanın öldüğünü açıkladı.

Sputnik'te yer alan habere göre, Halk Milisi'nin açıklamasında, "Mariupol'ün güneydoğusunda Azov taburuna bağlı bir özel birliğin karargahının bulunduğu yere Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından Toçka-U taktik füze kompleksiyle ateş açıldı. Bunun sonucunda 20'den fazla militan ve 10 askeri teçhizat imha edildi" ifadesine yer verildi.

Reddettiği için vurdu iddiası

Ukrayna ordusunun söz konusu karargahı Ukrayna Silahlı Kuvvetleri ile aşırı milliyetçi taburlar arasındaki görüş ayrılıkları nedeniyle vurduğunu belirten Halk Milisi, Azov taburunun ordu komutası altına girmeyi ve eylemlerini orduyla koordine etmeyi tümüyle reddettiğini vurguladı.