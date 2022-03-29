Azov komutanlarının acil tahliyesi için giden helikopter vuruldu

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Rus ordusunun Ukrayna’daki operasyonlarının sonuçları hakkında açıklamalarda bulundu.

Konaşenkov yaptığı açıklamada, seyir füzeleri ile bazı hedeflerin vurulduğunu belirterek, "Denizden fırlatılan Kalibr yüksek hassasiyetli seyir füzeleri ile Jitomir Bölgesi’ndeki büyük mühimmat depoları imha edildi. 28 Mart'ta gün boyunca, Rus havacılık ve hava savunma sistemleri havada Ukrayna Hava Kuvvetleri'nin 3 uçağını daha düşürdü. Jitomir’de 2 adet Su-24 ve Donetsk’te 1 adet Su-25 savaş uçağı düşürüldü. Mariupol Bölgesi’nde, Azak Denizi’nin kıyı şeridine 5 kilometre uzaklıkta Azov taburu komutanlarının acil tahliyesine giden Mi-8 tipi helikopter düşürüldü. Ayrıca Çarnobaevka Köyü yakınlarında 1 adet insansız hava aracı düşürüldü" ifadelerini kullandı.

Ayrıca Rusya’nın operasyonları sırasında Ukrayna ordusuna ait 41 askeri tesisin vurulduğunu belirten Konaşenkov, "Gün boyunca, operasyonel-taktik havacılık grupları, Ukrayna'nın 41 askeri tesisini vurdu. Özel askeri harekatın başlangıcından bu yana toplamda 123 uçak ve 74 helikopter, 309 insansız hava aracı, bin 721 tank ve diğer zırhlı muharebe aracı, 172 çoklu roketatar sistemi, 721 top ve bir havan imha edildi. Ayrıca bin 568 adet özel askeri araç imha edildi" dedi.