Aziz Yıldırım'dan karar sonrası ilk açıklama: Bunun bir de medya ayağı var

"Şike Kumpası" davasında alınan karar sonrası Aziz Yıldırım'dan açıklama geldi.

Sözcü'den Aytunç Erkin'e konuşan Yıldırım, "Şikede kumpas davasının açılmasını sağlayan ve ilk dilekçeyi veren Aziz Yıldırım ile yürekli 108 kişidir. Bu davanın açılmasını sağlayan yürekli emniyet mensuplarına, bu davayı açan savcıya ve karar veren mahkeme heyetine teşekkür ediyorum" dedi.

Yıldırım sözlerine şöyle devam etti:

Bu vatan hainlerinin aldığı cezaları Türk milleti vermiştir. Ergenekon, Balyoz, OdaTV, Cübbeli Ahmet, Casusluk kumpaslarını da başlatan bu cezaları alan hainlerdir! Bu yüzden, o kumpas davalarında acılar yaşayanlar için de verilen kararlar önemlidir. Bundan sonrası daha da önemli. Bize verilen beraat kararlarının Yargıtay'da onanmasını bekliyoruz.

Bitmedi… Kumpasın bir de medya ayağı var. Bizim savcılıkta bekleyen suç duyurularımız var! O dönem FETÖ'yle işbirliği yapan medyanın da soruşturulması gerekiyor. Davaların açılması şart. Fetullahçı Terör Örgütü, sadece Fenerbahçe'ye, bize değil bu ülkeye, cumhuriyete savaş açtı. Bu karar, vatanımız için, cumhuriyetimiz için de moral verici bir karardır!

Unutmayın…. Neden Fenerbahçe? Çünkü Kurtuluş Savaşı’nın takımı. Çünkü cumhuriyete bağlı. Hep hedefte olmuş. Öyle bir yapı ki Fenerbahçe… Bütün kimlikleri içinde barındırıyor. Şimdi sen bu dokuyu ele geçirirsen her yere nüfuz edersin. Başaramadılar. Bir daha altını çiziyorum: “Ne şikesi memleket elden gidiyor…” 14 Şubat 2012’de söyledim bunu. Kimse bunu söylemiyordu, ben söyledim. 50 bin kişiyle ihtilal yapacaklarını söyledim. Gülenler oldu. Bugün soruşturmanın kumpas olduğu bir kez daha karara bağlandı.