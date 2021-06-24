Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a: Seni affetmem, seni bu seyirciyle göndereceğim

Fenerbahçe'nin kongresi öncesi kulübün eski başkanı Aziz Yıldırım, kulüp başkanı Ali Koç'u hedef alan bir basın açıklaması düzenledi.

"Biz bir oyuncu alıyorduk, hemen bildiriyorduk SPK'ya. Hani SPK nerede? Onlar da yok ortada. Şimdi diyecek ki 'Fenerbahçe'yi şikayet ediyor.' Evet ediyorum çünkü Fenerbahçe'nin gittiği yeri kimse bilmiyor" diyen Yıldırım, "Bize yalancı diyor. Ben hayatımda bir kere bilinçli yalan söylemedim. Seni affetmem. Seni bu seyirciyle göndereceğim, bunu bil" ifadesini kullandı.

Yıldırım'ın konuşmasından başlıklar şöyle:

'SPK nerede, SPK ortada yok, Fenerbahçe'nin nereye gittiği belli değil'

Ali Koç, beyaz atlı prens olarak geldi. Pamuk Prenses'i alacak, uçuracak... Beyaz atlı prens küme düşürüyordu bizi. Ben şampiyonluk sözü vermedim' diyor. Fenerbahçe başkanı olan, Fenerbahçeli olan herkes şampiyonluk sözü vermeye mecburdur.

52 tane oyuncu aldın. Para yok bu kulüpte, batmış bu kulüp. 52 tane topçuyu nasıl aldın? 6 tane antrenör getirdin. Biz bir oyuncu alıyorduk, hemen bildiriyorduk SPK'ya. Hani SPK nerede? Onlar da yok ortada. Şimdi diyecek ki 'Fenerbahçe'yi şikayet ediyor.' Evet ediyorum çünkü Fenerbahçe'nin gittiği yeri kimse bilmiyor.

'İki yılda bu kulübe 500 milyon dolar girdi, bu para ne oldu?'

Borç %67 artmış, kendi verdikleri hariç. 2 yılda bu kulübe 500 milyon dolar girdi. Bu para ne oldu? 50 milyon euro, bizim çalışmalarımız sonucunda alınan oyuncuların satışlarından gelen bonservis parası. 3 tane basketbolcunun ABD'ye satışından gelen para da var."

'Seni bu seyirciyle göndereceğim, bunu bil'

Bize yalancı diyor. Ben hayatımda bir kere bilinçli yalan söylemedim. Seni affetmem. Seni bu seyirciyle göndereceğim, bunu bil. Ali Koç, sen Koç'luğunu bil. Koç'un veliahtısın. Sana gidip Darmstadt'tan Serdar Dursun'u almak yakışmaz. Biz bu kulübe kimleri getirdik. Darmstadt'tan Serdar'ı alıyorsun. Ver o zaman başkanlığı, kim yapıyorsa yapsın. Senden beklentimiz bu. Sergio Ramos boşta, git al. Benzema'yı al, Roma'dan Dzeko'yu al.