Aziz Yıldırım'dan 777 milyon liralık tazminat davası

Türkiye'de futbol camiası, 3 Temmuz 2011'de sabah yapılan operasyonla bambaşka bir güne uyandı. Etkileri hala devam eden operasyondan sonra, Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, kulübün yöneticileri Şekip Mosturoğlu, İlhan Ekşioğlu gibi isimler tutuklandı.

Operasyondan sonra, Mosturoğlu 8 ay, Yıldırım ve Ekşioğlu 364 gün tutuklu kaldı. FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle meslekten ihraç edilen savcıların yazdığı iddianameyle açılan davadaki yargılamayı, yine aynı örgüt üyesi olmakla suçlanan mahkeme heyeti yürüttü.

2016 yılında ise 'Şikede Kumpas' davası açıldı. FETÖ üyelerine binlerce yıllık cezalar verildi. Aziz Yıldırım, İlhan Ekşioğlu ve Şekip Mosturoğlu ise 'şike ve teşvik primi' suçlamasıyla açılan davada beraat etti.

Yargıtay, 2021 yılının son günlerinde, 27 Aralık 2021 tarihinde verdiği kararla eski Fenerbahçe Başkanı ve yöneticileri hakkında verilen beraat kararını onadı.

Beraat kararının kesinleşmesinin ardından, eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, yöneticiler Şekip Mosturoğlu ve İlhan Ekşioğlu, tutuklu geçirdikleri döneme ilişkin 'haksız tutukluluk tazminatı' için mahkemeye başvurdu.

777 milyon lira maddi ve manevi tazminat talebi

Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 141. maddesinde düzenlenen "Haksız tutukluluk ve gözaltı yaşayan kişiler maddi ve manevi her türlü zararlarını, devletten isteyebilirler" hükmü gerekçe gösterilerek açılan bugün davada, Aziz Yıldırım 777 milyon 741 bin liralık maddi ve manevi tazminat istiyor.