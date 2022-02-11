Aziz Yıldırım: Fenerbahçe forması giyen tüm Galatasaraylılar gidecek

Fenerbahçe, kupanın son 16 turunda ağırladığı Yukatel Kayserispor’a, rakibi ikinci yarıyı 10 kişi oynamasına karşın 1-0 yenilerek elendi.

Fotospor’da yer alan habere göre, mücadeleyi yakın çevresiyle TV’de takip eden eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım sürpriz bir çıkış yaptı ve Fenerbahçe içinde Galatasaraylı futbolcular olduğunu belirtti. Yıldırım, dostlarına, “Fenerbahçe forması giyen tüm Galatasaraylılar gidecek” dediği belirtildi.

Ayrıca Yıldırım’ın sarı-lacivertli takımdaki kötü gidişe daha fazla tahammül edemediği ve kendisi girmese bile bir sonraki seçimlerde kurmaylarından İlhan Ekşioğlu’nu başkan adaylığı için işaret edeceği öne sürüldü.