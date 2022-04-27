30 Mart tarihinde bypass kalp ameliyatı olan Fenerbahçe’nin eski başkanı Aziz yıldırım o tarihten sonra ilk kez dışarıda görüntülendi.
Eski başkan Aziz yıldırım, ailesi ve yakın dostlarıyla birlikte bir restoranda yemek yerken fotoğraflandı.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Aziz Yıldırım ameliyattan sonra ilk kez görüldü
Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz yıldırım, ailesi ve yakın dostlarıyla birlikte bir restoranda yemek yerken fotoğraflandı.
Haber Merkezi
30 Mart tarihinde bypass kalp ameliyatı olan Fenerbahçe’nin eski başkanı Aziz yıldırım o tarihten sonra ilk kez dışarıda görüntülendi.
Eski başkan Aziz yıldırım, ailesi ve yakın dostlarıyla birlikte bir restoranda yemek yerken fotoğraflandı.