Aziz Yıldırım Ali Koç'un hastanesinde ameliyata alındı

Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, dün öğle saatlerinde bıçak altına yattı. Bypass olan Yıldırım'ın, sağlık durumunun iyi olduğu aktarıldı.

Snob Magazin'in aktardığı habere göre, Nişantaşı Amerikan Hastanesi'nde bypass ameliyatı olan Yıldırım'ın iyi bir operasyon geçirdiği ve sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi. Yıldırım'ın yakın zamanda taburcu olacağı bildirildi.

Son zamanlarda yaptığı basın toplantısıyla dikkat çeken Aziz Yıldırım'ın sürekli göndermede bulunduğu Fenerbahçe'nin başkanı Ali Koç'un sahibi olduğu hastanede ameliyat olması dikkat çekti.