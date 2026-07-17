Aziz İhsan Aktaş davasında 20’nci gün: Sanıklar beraat istedi

Aziz İhsan Aktaş’ın liderliğini yaptığı iddia edilen suç örgütüne ilişkin açılan davanın karar duruşmasına İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam edildi.

Altısı görevinden uzaklaştırılan yedi belediye başkanının da aralarında bulunduğu, yedisi tutuklu toplam 200 sanığın yargılandığı davanın 51’inci duruşması, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu karşısındaki salonda görüldü.

Karar duruşmasının 20’nci gününde, tutuksuz sanıklar ile avukatlarının esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmaları alındı.

Suçlamaları reddettiler

Mahkemede söz alan tutuksuz sanıklar, haklarındaki suçlamaları kabul etmediklerini belirterek beraatlerini talep etti.

Sanık avukatları da iddia edilen eylemlerin suç oluşturmadığını, dosyada bir suç örgütünün varlığını ortaya koyan somut deliller bulunmadığını ve müvekkillerinin herhangi bir örgüte üye olmadığını savundu.

İddianame ile esas hakkındaki mütalaada yer alan suçlamaların soyut olduğunu belirten avukatlar, özellikle “ihaleye fesat karıştırma” suçunun yasal unsurlarının oluşmadığını ileri sürdü.

İhalelerin usulüne ve mevzuata uygun biçimde gerçekleştirildiğini savunan avukatlar, müvekkillerinin suçlamalar nedeniyle mağdur edildiğini belirterek bütün suçlamalardan beraat kararı verilmesini istedi.

Mahkeme, sanıklar ve avukatlarının savunmalarının alınmasına devam edilmesi amacıyla duruşmayı 20 Temmuz Pazartesi gününe erteledi.

Savcılık yüzlerce yıla varan hapis cezaları istiyor

Esas hakkındaki mütalaada, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın 30 kez “ihaleye fesat karıştırma”, 17 kez “özel belgede sahtecilik”, iki kez “resmî belgede sahtecilik”, “nitelikli dolandırıcılık”, iki kez “rüşvet”, “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” ve “haksız mal edinme, mal kaçırma veya gizleme” suçlamalarından toplam 86 yıldan 234 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin ve eşi Celal Tekin hakkında ise “rüşvet” suçlamasıyla dört yıldan 12’şer yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Savcılık, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in iki kez “ihmal suretiyle görevi kötüye kullanma” suçlamasından altı aydan iki yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep ediyor.

Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara hakkında “ulaşım araçlarının hareketinin engellenmesi, kaçırılması veya alıkonulması” suçlamasından beraat, “rüşvet” suçlamasından ise dört yıldan 12 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

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