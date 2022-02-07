Azerbaycan’la ilişki yeni aşamada: Ortak MGK kararı

Şuşa Beyannamesi'yle iki ülke ilişkileri müttefiklik seviyesine çıkarılırken, Türkiye ve Azerbaycan Milli Güvenlik Kurulları ortak toplantı gerçekleştirecek. Düzenli olarak gerçekleştirilecek MGK toplantılarında; ihtilaflar, bölgesel ve küresel güvenliği ilgilendiren sorunların çözülmesi doğrultusunda ortak çaba gösterilecek.

Milliyet'ten Önder Yılmaz'ın haberine göre, Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran; TBMM Dışişleri Komisyonu'nda, Meclis'te onaylanan Şuşa Beyannamesi'nin detaylarını anlattı. Karabağ’ın işgalinin sona erdirilmesiyle sahada oluşan gerçekliğin bölgeye yeni fırsatlar sağladığı tarihî bir dönemden geçildiğine dikkat çeken Kıran, "Can Azerbaycan’la 'Tek millet, iki devlet' ruhuyla tanımlanan müşterek kültür, dil ve tarihimizden güç alan kardeşliğimiz birçok ülkeye örnek oluyor. Azerbaycan bizim yalnızca kardeşimiz değil, aynı zamanda birçok alanda en yakın ortağımız, müttefikimiz" dedi.

Vizyon belgesi

Kıran, onaylanan Şuşa Beyannamesi’yle kapsamlı ve çok boyutlu ilişkilerin güçlü bir çerçeveye oturtulduğunu dile getirdi. Kıran, Şusa Beyannamesi'nin 2010 tarihli Stratejik Ortaklık ve Karşılıklı Yardım Anlaşması'na dayandığını, Azerbaycan'la iş birliğini güçlendirmeyi, bölgesel güvenlik, refah ve istikrara katkı sağlamayı hedeflediklerini ifade etti.

Kıran, Şuşa Beyannamesi'ni merak uyandıran detaylarını şöyle anlattı:

ASKERİ KUVVET: Müttefiklik ilişkilerimizin kurulmasının siyasi ve hukuki mekanizmalarını belirlenecek. Bu çerçevede, bağımsızlığımıza, egemenliğimize veya toprak bütünlüğümüze yönelen bir tehdit olduğunda Birleşmiş Milletler şartına uygun şekilde gerekli yardımı yapma ve silahlı kuvvetlerin koordinasyonunu sağlama taahhüdünde bulunuyoruz.

ORTAK MGK: İhtilaflar, bölgesel ve küresel güvenliği ilgilendiren meselelerin çözümlenmesi doğrultusunda ortak çaba gösterme kararlılığımızı vurguluyoruz. Millî güvenlik konseylerinin düzenli ortak toplantılar gerçekleştirmelerini planlıyoruz. Burada kastedilen Millî Güvenlik Kurulumuzun ve muadilinin arasındaki iş birliğidir ama bu iş birliğinin nasıl olacağına dair, modalitelerinin nasıl belirleneceğine dair süreç sahadaki gelişmelere göre farklı şekilde tecelli edecek.

ASKERİ YAPILANMA: Silahlı kuvvetlerin yeniden yapılandırılması ve modernizasyonunda ortak gayret sergilemeyi taahhüt ediyoruz. Savunma sanayi kurumları arasında iş birliği yapılmasını desteklemeyi, teknoloji paylaşımı ve ortak projeler yürütülmesini teşvik etmeyi kararlaştırıyoruz.

MAYIN TEMİZLEME: Askerî taahhütlerin en önemli boyutlarından biri mayın temizleme konusu. Şu ana kadar gösterdiğimiz iş birliği sayesinde Karabağ’da 132 kilometrekarelik bir alanın mayından temizlenmesini sağladık, bu çabalarımıza devam edecek.

SİBER GÜVENLİK: Siber güvenlik alanında ortak bilimsel araştırmalar ve uzman eğitimi gerçekleştirmeyi hedefliyoruz.

EKONOMİK MEKANİZMA: Tüm bu kapsamlı iş birliğine ilave olarak ekonomi, ticaret, ulaştırma ve enerji alanlarında belirlediğimiz amaç ve hedefleri ortaya koyuyoruz. Bu bağlamda, ihracatın çeşitlendirilmesi, geleceğe dönük alanlarda ortak üretimin oluşturulması ve daha elverişli yatırım ortamının geliştirilmesi için çabalarımızı yoğunlaştıracağız.

ULAŞIM POTANSİYELİ: Akıllı teknolojilerden istifade ederek transit ulaştırma potansiyelini geliştireceğiz. Zengezur Koridoru’nun açılmasına müteakip bunun devamı olarak Nahçıvan-Kars demir yolu inşaatının gerçekleştirilmesi için de inisiyatif alacağız.

TERÖRLE MÜCADELE: Terörle, insan ticareti ve yasa dışı göçle, organize suçlarla ve kitle imar silahlarının yayılmasıyla mücadeleye olan desteğimizi vurguluyoruz.

TÜRK DÜNYASI: Türk dünyasına yönelik faaliyetlerin ilerletilmesi, Türk kültürünün ve mirasının korunması ve tanıtılması alanlarında çalışmalarımızı daha da güçlendireceğiz.

ORTAK ÜNİVERSİTE: Bakü'de kurulması öngörülen Türkiye-Azerbaycan ortak üniversitesiyle ilgili anlaşma taslağımızı 10 Ocak tarihinde Azerbaycan tarafına ilettik.

MSB’den destek

Komisyonda, Milli Savunma Bakanlığı, Şuşa Beyannamesi’ne ilişkin Dışişleri’nin paylaştığı bilgileri destekledi. Milli Savunma Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdür Vekili Filiz Toprak Aydın, “Dışişleri Bakanlığımızın görüşlerine ve açıklamalarına aynen katılıyoruz” dedi.