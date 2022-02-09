Azerbaycan'dan Türkiye'ye ‘acil durum’ gazı

Azerbaycan, Türkiye’ye 170 milyon metreküplük acil durum gazı ihraç etmeye başladı.

Bloomberg HT'de yer alan habere göre, ocak ayında günlük 5 milyon metreküp ile başlanan gaz tedarikinin günlük 5 milyon metreküp civarında olduğu öğrenildi.

Öte yandan, gaz tedarikinin ocak ayının son haftasında başladığı ve şubat ayının sonuna kadar süreceği belirtildi.

Bilindiği üzere Türkiye, 2021’de 8,5 milyar metreküp ile Azerbaycan gazının en büyük alıcısı konumunda. Azerbaycan ayrıca İtalya, Yunanistan, Bulgaristan ve Gürcistan’a da gaz satıyor.

Türkiye'nin üç büyük doğalgaz tedarikçisinden biri olan İran'ın ocak ayında "teknik arıza" bildirerek 10 gün süreyle Türkiye'ye gaz akışını kesmesi sonrasında BOTAŞ doğalgaz santralleri ve büyük ölçekli tüketicilere olan gaz akışını azaltma kararı almıştı.

BOTAŞ sanayi tesislerine uygulanan gaz kısıtlamasını 8 Şubat itibariyle kaldırmıştı.