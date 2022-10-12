Azerbaycan: Washington'da büyükelçilik aracımıza ateş açıldı

Azerbaycan, Washington'daki Büyükelçiliği'ne ait resmi bir araca 10 Ekim'i 11 Ekim'e bağlayan gece ateş açıldığını duyurdu.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "10 Ekim’i 11’ine bağlayan gece ABD’nin başkenti Washington’daki Azerbaycan Büyükelçiliği’nin bir makam aracına ateş açılmıştır. Diplomatik temsilciliğimiz bununla ilgili olarak ABD’nin ilgili kurumlarını bilgilendirmiş ve güvenlik kamerası kayıtlarını da iletmiştir” denildi.

ABD'nin Bakü'deki maslahatgüzarının 12 Ekim günü Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldığı belirtilen açıklamada, ABD tarafına "yaşananlar konusundaki endişe ve hoşnutsuzluğun" aktarıldığı kaydedildi. Görüşmede ABD’li maslahatgüzara Azerbaycan Büyükelçiliği’nin güvenliğinin sağlanması talebinin de iletildiği belirtildi.