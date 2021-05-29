Azerbaycan MHP'nin okul projesini kabul etmedi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Azerbaycan yönetiminin MHP'nin okul projesini kabul etmediğini açıkladı.
Bahçeli, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Azerbaycan yönetimi, bizim bu projemizi uygun görmeyerek yeni ve farklı bir okul projesi hazırlamıştır. Milliyetçi Hareket Partisi Şuşa’ya yaptıracağı okul projesinden bu gelişmeler dolayısıyla vazgeçmiştir. Okul yapımına destek veren kardeşlerimizden yardım ve bağış adı altında toplanan paralar da gecikmeksizin ve aynısıyla iade edilecektir" diye yazdı.
Bahçeli'nin yaptığı açıklama şöyle: