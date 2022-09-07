Azerbaycan: Ermenistan askerleri sınırda ateş açtı

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, dün 19.50’den bugün 01.20’ye kadar Ermenistan birlikleri tarafından Basargeçer ilinin Yukarı Şorca ve Karakilise ilinin Norayan yerleşim birimindeki mevzilerinden, Kelbecer ilinin Zeylik ve Laçın ilinin Ahmedli yerleşim biriminde bulunan Azerbaycan ordusu mevzilerine ateş açıldığı belirtildi. Açıklamada, Azerbaycan birliklerince misilleme ateşi açıldığı aktarıldı.

Ermenistan Savunma Bakanlığı ise Azerbaycan Savunma Bakanlığı'nı dezenformasyon yapmakla suçladı. Ermenistan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada sınırda durumun nispeten sakin olduğu ve Ermenistan ordusunun tam kontrolü altında olduğu kaydedildi.