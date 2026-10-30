Azerbaycan BM'de Türkiye'nin değil BAE'nin adayını destekleyecek

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ayhan Hacızade, yerel basının Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Bakanı Lana Zeki Nuseybe'nin Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliği görevine aday gösterilmesine ilişkin sorusunu cevapladı.

BAE'nin gösterdiği adayı memnuniyetle karşıladıklarını söyleyen Hacızade, "Birleşik Arap Emirlikleri'nin Devlet Bakanı Lana Zeki Nuseybe'yi Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri adayı olarak gösterme girişimini memnuniyetle karşılıyoruz. Azerbaycan, BM Şartı'na uygun ve adayların mesleki niteliklerine, diplomatik deneyimlerine, tarafsızlıklarına ve üye devletler arasında fikir birliği oluşturma yeteneklerine dayalı bir seçim sürecinin önemini vurgulamaktadır. Bu sürecin, daha güçlü, daha etkili ve daha duyarlı bir Birleşmiş Milletler'e katkıda bulunacak bir sonuca yol açacağını umuyoruz" ifadelerini kullandı.

Azerbaycan’ın açıklaması, Türkiye’nin eski Dışişleri Bakanı ve halen Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Genel Sekreteri olan Feridun Sinirlioğlu’nun BM Genel Sekreterliği için aday gösterilmesinin değerlendirildiği yönündeki haberlerin ardından dikkat çekti.

BAE’nin 21 Ekim’de adaylığını duyurduğu Nuseybe, ülkesinin 2013-2024 yılları arasında BM Daimi Temsilciliği görevini yürüttü. Nuseybe'nin adaylığı, görev süresi 31 Aralık 2026’da sona erecek olan mevcut Genel Sekreter Antonio Guterres’in yerine geçecek isim için yürütülen arayış kapsamında gündeme geldi.

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Ne olmuştu?

Aliyev, 7 Temmuz’da “Genel Eğitim Hakkında” yasada yapılan değişikliği onayladı. Eğitimin temel ilkeleri arasına millilik ve laiklik eklendi, öğrenci ve öğretmenlerin kıyafet kurallarına uyması zorunlu hale geldi. Azerbaycan Bakanlar Kurulu 21 Eylül’de okul üniformasına ilişkin kuralları değiştirdi. Üniformanın bütünlüğünü bozan ve laiklikle bağdaşmadığı değerlendirilen kıyafetlere izin verilmedi. Metinde “başörtüsü” geçmiyor, ancak Eylül sonundan itibaren Sumgayıt’ın da aralarında bulunduğu bazı okullarda başörtülü öğrenciler okula alınmadı. 6 Ekim’de öğretmenlere yönelik kıyafet kuralları da kabul edildi.

Bakü’de bazı okullarda öğrenciler derslere girmeyerek boykot yaptı, protestolar nedeniyle çok sayıda kişi gözaltına alındı. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral 12 Ekim’de uygulamayı eleştirip Bakü’yü vazgeçmeye çağırdı, bazı AKP’li isimler de benzer çağrılar yaptı. Aliyev’in partisi Yeni Azerbaycan Partisi ertesi gün Saral’ı ve AKP’lileri iç işlerine karışmamaları konusunda uyardı. Azerbaycan Başsavcılığı 20 Ekim’de Türkiye’den 7 kişi hakkında uluslararası arama kararı çıkardığını duyurdu. 21 Ekim’de 31 kişiye giriş yasağı geldi.

Bakü'nün Ankara'dan Oktay Saral'ı görevden almasını istediği haberlerinden kısa süre sonra Oktay Saral, AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla istifa ettiğini açıkladı.

Bu gelişmenin ardından gözler Ankara'da dün başlayan ve bugün de devam eden Türk Devletleri Teşkilatı 13. Zirvesi'ne çevrildi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in zirveye katılıp katılmayacağı merak konusu oldu.

Ancak beklenen gerçekleşmedi. Aliyev, Ankara'daki zirveye katılmadı. Azerbaycan'ı toplantıda Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov temsil etti.

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